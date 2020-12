Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le message très fort de Klopp sur la situation brûlante de Salah !

Publié le 27 décembre 2020 à 3h30 par A.M.

Alors que Mohamed Salah a récemment affiché sa volonté de rejoindre le Real Madrid ou le FC Barcelone à moyen terme, Jürgen Klopp évoque la situation de son attaquant.

« Je pense que Madrid et Barcelone sont des clubs de haut niveau... On ne sait jamais ce qui va se passer à l'avenir, mais pour l'instant, je me concentre sur le fait de gagner la Premier League et la Ligue des Champions à nouveau avec mon club ». Il y a quelques jours, Mohamed Salah a défrayé la chronique en n'écartant pas la possibilité de rejoindre le Real Madrid ou le FC Barcelone à moyen terme. Mais Jürgen Klopp a tenu à désamorcer la polémique.

La mise au point de Klopp