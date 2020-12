Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La mise au point de Klopp sur l’avenir de Salah !

Publié le 26 décembre 2020 à 9h45 par La rédaction

Après l’étonnant appel du pied de Mohamed Salah à Barcelone et au Real Madrid, son entraîneur à Liverpool, Jürgen Klopp, a tenu à clarifier les choses.

En ce moment, Mohamed Salah fait les beaux jours de Liverpool. Sur le front de l’attaque des Reds en compagnie de Sadio Mané et Roberto Firmino, l’Égyptien a déjà inscrit 16 buts en 21 matchs dans cette première partie de saison. Mais alors que son contrat court jusqu’en 2023, Mohamed Salah a récemment évoqué son interêt pour le championnat espagnol, notamment pour Barcelone et le Real Madrid. Alors qu’il devrait attendre l’issue des dossiers Messi et Mbappé pour se positionner, le joueur de 28 ans est pour l’instant bien impliqué dans le projet de jeu de Liverpool, comme l’a rappelé son entraîneur, Jürgen Klopp.

« Mo est en bonne forme en ce moment et c'est le plus important »