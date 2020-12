Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les Verts vont devoir soutenir Puel cet hiver

Publié le 26 décembre 2020 à 7h30 par Th.B.

Afin de permettre à Claude Puel de bien repartir de l’avant cet hiver, l’ASSE devra trouver le moyen de recruter un défenseur central et un attaquant malgré sa situation financière délicate…

Ayant vécu une véritable traversée du désert entre fin septembre et à la mi-décembre grâce à la victoire acquise face aux Girondins de Bordeaux (2-1), l’ASSE a affiché un bilan cataclysmique de 11 matchs sans le moindre succès pendant ce laps de temps. De quoi fragiliser la position de Claude Puel à la tête des Verts . Néanmoins, l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne est bien plus qu’un simple coach puisqu’il est aussi membre du directoire du club stéphanois. De quoi lui donner du crédit lorsque les résultats ne suivent pas forcément. Et bien que l’ASSE connaisse une situation financière compliquée, Puel réclamerait des renforts lors du mercato hivernal avec deux priorités précises à mener à bien.

Un défenseur central et un attaquant