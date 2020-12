Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Thauvin n’est pas le bienvenu dans ce club anglais !

Publié le 27 décembre 2020 à 3h45 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain avec l'OM, Florian Thauvin a récemment été annoncé dans le viseur de Leicester. Mais Emile Heskey estime que la venue de l'international français n'est pas nécessaire.

L'avenir de Florian Thauvin risque de faire parler dans les prochains mois. Et pour cause, l'international français voit son contrat prendre fin à l'issue de la saison et sera libre de négocier avec le club de son choix dès le 1er janvier. Comme révélé par le10sport.com, et confirmé par Paolo Maldini lui-même, l'AC Milan est le prétendant le plus sérieux pour Florian Thauvin. Toutefois, d'autres clubs seront à l'affût à l'image de Leicester qui pourrait tenter le coup malgré le passage catastrophique du Champion du monde en Premier League, à Newcastle où il n'était resté que 6 mois. Né et formé à Leicester, Emile Heskey affiche ainsi des doutes dans ce dossier.

Heskey ne veut pas de Thauvin à Leicester