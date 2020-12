Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino, Tuchel… Nouvelle révélation fracassante sur l’intervention de l’Emir du Qatar !

Publié le 27 décembre 2020 à 16h45 par B.C.

A la surprise générale, les dirigeants du PSG ont décidé de se séparer de Thomas Tuchel ce jeudi pour nommer à sa place Mauricio Pochettino. Une décision qui aurait été murement réfléchie du côté du Qatar.

On le savait menacé, mais le timing a de quoi surprendre. Au lendemain de la victoire du PSG contre Strasbourg, la presse allemande a révélé ce jeudi le départ imminent de Thomas Tuchel, lié au club de la capitale jusqu’à la fin de la saison. Une information rapidement confirmée par le10sport.com, indiquant par ailleurs que Mauricio Pochettino allait débarquer pour prendre la succession de l’Allemand du côté du Parc des Princes. L’ancien joueur du PSG (2001-2003) va signer un contrat de deux ans et demi et tenter de relancer une équipe qui a montré de nombreuses failles en ce début de saison.

Pochettino a séduit l'Emir du Qatar