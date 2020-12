Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino pourrait faire une première victime au PSG !

Publié le 27 décembre 2020 à 11h45 par A.C.

L’arrivée de Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain devrait apporter beaucoup de changements.

Le banc du Paris Saint-Germain va connaitre un nouvel entraineur. Leonardo a en effet montré la porte de sortie à Thomas Tuchel et, comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, il va se tourner vers Mauricio Pochettino. Ancien joueur du PSG, l’ancien de Tottenham a signé un contrat de deux ans et demi et va donc reprendre du service en Ligue 1, après avoir été plusieurs fois lié au Real Madrid ces derniers mois. D’ailleurs, cette arrivée pourrait changer pas mal de choses au PSG...

Eriksen, Paredes... l’Inter attend un signe du PSG