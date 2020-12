Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le plan colossal de Leonardo pour attirer Messi se dévoile !

Publié le 27 décembre 2020 à 11h30 par La rédaction

En fin de contrat l’été prochain, l’avenir de Lionel Messi au FC Barcelone semble loin d’être assuré. Si la Pulga souhaiterait attendre de voir qui sera le nouveau visage du club culé, le PSG semble d’ores et déjà mettre toutes les chances de son côté pour convaincre l’Argentin de rejoindre le club de la capitale, où il pourrait retrouver Neymar et évoluer sous les ordres de Mauricio Pochettino, qui pourrait avoir un grand rôle à jouer dans l’opération...

Où évoluera Lionel Messi la saison prochaine ? A désormais moins d’une semaine de l’ouverture du mercato hivernal lors duquel l’Argentin sera légalement autorisé à discuter avec le club de son choix pour signer un précontrat, l’avenir de l’attaquant du FC Barcelone semble plus que jamais indécis. Si Neymar a multiplié les appels du pied ces dernières semaines afin de convaincre la Pulga de venir au PSG pour reformer le mythique duo du FC Barcelone, Lionel Messi souhaiterait attendre de voir qui sera le prochain président du club culé afin de décider ou non de poursuivre l’aventure. Favori des élections et ancien président du FC Barcelone entre 2003 et 2010, Joan Laporta a notamment récemment affirmé avoir la confiance de Lionel Messi : « J'ai un avantage comparatif sur le reste des candidats : la confiance de Leo. Il sait que tout ce que je lui ai dit, je l'ai toujours accompli, il me l'a fait savoir » . Toutefois, si l’éventuelle élection de Joan Laporta a la tête du FC Barcelone le 24 janvier prochain pourrait perturber les plans de Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, les deux hommes forts du PSG préparent également un plan colossal pour convaincre la Pulga de rallier la capitale parisienne.

Mauricio Pochettino au cœur d’un plan colossal pour Lionel Messi ?

Auteur d’un début de saison en demi-teinte et entretenant une relation exécrable avec Leonardo depuis plusieurs mois, Thomas Tuchel a été licencié du PSG ce 24 décembre, au lendemain de la large victoire des Parisiens face à Strasbourg pour clore l’année 2020 (4-0). Son successeur, Mauricio Pochettino, devrait être annoncé dans les prochains jours, et aurait déjà un rôle majeur à jouer au cours des prochaines semaines. La nomination de Mauricio Pochettino à la tête du PSG pourrait en effet être au cœur du plan colossal pour attirer Lionel Messi. Selon les informations d’Alfredo Martinez, le PSG compterait sur le technicien argentin pour convaincre Lionel Messi de rejoindre la capitale l’été prochain, même si rien n’est fait à l’heure actuelle. Alors qu' El Confidencial annonçait récemment que Leonardo avait trouvé un accord avec Neymar pour une prolongation de contrat, les planètes semblent s’aligner pour une arrivée de la Pulga , la star brésilienne ayant apparemment fixé le recrutement de son ancien coéquipier comme une condition pour qu’il prolonge son contrat. Toutefois, l’avenir de Lionel Messi est encore loin d’être fixé, et la Pulga pourrait avoir trois choix possibles lors des prochains mois.

Le PSG, Manchester City ou le FC Barcelone pour Lionel Messi ?