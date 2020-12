Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Mbappé... Leonardo a fait une grande avancée !

Publié le 26 décembre 2020 à 20h30 par Hadrien Grenier

Alors que Neymar et Kylian Mbappé arriveront au terme de leur contrat en juin 2022, le PSG n’en serait pas au même stade des négociations avec les deux joueurs dans l’optique d’une prolongation de contrat. Explications.

Tous deux arrivés au PSG à l’été 2019, Neymar et Kylian Mbappé sont à la croisée des chemins dans leur aventure parisienne. Et pour cause, faute de prolongation dans les mois à venir, le club de la capitale pourrait n’avoir d’autre choix que de les vendre lors du prochain mercato estival, sous peine de s’exposer à la possibilité qu’ils s’en aillent librement le 30 juin 2022. Ce scénario, le PSG souhaite évidemment l’éviter, chose qui pousse Leonardo à travailler depuis plusieurs semaines afin de prolonger aussi bien Neymar que Kylian Mbappé. Comme le10sport.com vous l’avait révélé, aucune offre n’avait encore été transmise à l’automne aux deux joueurs, et ce en dépit du fait que l’ancien attaquant du FC Barcelone soit désormais pleinement épanoui dans la capitale française. Cependant, il semblerait que les choses aient finalement évolué dans le bon sens pour Neymar…

La prolongation de Neymar serait bouclée !

« Je suis très heureux ici, à Paris. Je suis très content au club, avec mes coéquipiers. L'idée de partir ne me passe pas par la tête. Il faut qu'on discute. Nous avons une très bonne relation, je suis très heureux et à voir ce qu'il se passera à l’avenir », lâchait Neymar le 9 décembre dernier au micro de RMC Sport après le match de Ligue des Champions contre l'Istanbul Basaksehir au Parc des Princes (5-1). L’attaquant de 28 a ainsi clairement pris position pour son avenir, qu’il voit donc s’écrire à Paris. Et à en croire les informations dévoilées par El Confidencial ce samedi, les discussions réclamées par le numéro 10 parisien se seraient enfin produites. Et pour cause, le média espagnol assure qu’un accord aurait été trouvé entre le PSG et Neymar dans l’optique de sa prolongation de contrat, sans pour autant préciser la durée de ce nouveau contrat et l’éventuelle augmentation de salaire qui pourrait l’accompagner. Mais il n'en reste que Leonardo serait enfin parvenu à un accord avec le natif de Mogi das Cruzes, même s’il reste maintenant à savoir quand tout sera finalisé.

Le dossier Kylian Mbappé commencerait à poser problème en interne