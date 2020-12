Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman est-il l’entraîneur qu’il faut pour le Barça ?

Publié le 26 décembre 2020 à 19h00 par T.M.

Nommé sur le banc du FC Barcelone cet été, Ronald Koeman n’arrive pas à remettre le club catalan sur de bons rails, ce qui était pourtant sa mission. De quoi déjà jeter un froid un sur son avenir ? Le flou existe en tout cas à l’approche des élections présidentielles au Barça.

Ronald Koeman connaitra-t-il le même sort que Quique Setien ? En janvier dernier, l’ancien entraîneur du Betis Séville avait été choisi pour remplacer Ernesto Valverde. Toutefois, la fin de saison a été un véritable calvaire pour le Barça avec la perte du titre en Liga et surtout l’humiliation en Ligue des Champions. Cela a donc été fatal à Setien, qui ne sera resté que quelques mois. Voulant entamer un nouveau chapitre, les Blaugrana ont alors nommé un nouvel entraîneur : Ronald Koeman. Ancienne gloire du Barça, où il a joué 1989 et 1995, le Néerlandais faisait donc son retour au Camp Nou avec une énorme mission. Toutefois, pour le moment, elle est loin d’être remplie tant les résultats sont décevants. Des premiers doutes apparaissent donc déjà sur l’avenir de Koeman, qui n’est pas aidé par la future élection d’un nouveau président, qui pourrait bien lui être fatale, quelques mois seulement après son arrivée.

Déjà la fin ?