Mercato - Real Madrid : Haaland au cœur d'une énorme bataille royale !

Publié le 26 décembre 2020 à 18h00 par D.M.

Les plus grands clubs européens suivraient la situation d’Erling Braut Haaland. Le PSG, le Real Madrid, le FC Barcelone, Chelsea, mais aussi Manchester City sont annoncés parmi les clubs intéressés.

« À Dortmund, il est très bien et très heureux. Mais Erling (Haaland) aime les défis et dans le football, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. On verra... » déclarait récemment le père d’Erling Braut Haaland. Il faut dire que le jeune joueur norvégien impressionne en ce début de saison et suscite l’intérêt de plusieurs clubs européens. Certains médias espagnols ont indiqué que le PSG et le Real Madrid suivaient de près la situation d’Erling Braut Haaland, pourtant arrivé au Borussia Dortmund en début d’année. Par ailleurs, le candidat à la présidence du FC Barcelone, Joan Laporta, a avoué qu’il espérait s’attacher les services de l’attaquant de 20 ans.

Haaland surveillé par des clubs anglais