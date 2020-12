Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gros coup de froid pour l’arrivée de Memphis Depay !

Publié le 26 décembre 2020 à 15h30 par T.M.

Depuis cet été, Ronald Koeman cherche à faire venir Memphis Depay au FC Barcelone. Après un premier échec, l’entraîneur néerlandais avait l’intention de revenir à la charge en janvier. Toutefois, ce dossier pourrait bien prendre une autre tournure. Explications.

Aujourd’hui, Memphis Depay est toujours un joueur de l’OL. Un fait qui était loin d’être gagné durant l’été. En effet, entrant dans sa dernière année de contrat, le Néerlandais n’était pas vraiment disposé à prolonger, voyant notamment d’un bon oeil une arrivée au FC Barcelone. En Catalogne, Ronald Koeman attendait son compatriote les bras ouverts, voyant en Depay le successeur de Luis Suarez. Toutefois, faute d’argent, le Barça n’a pu se mettre d’accord avec l’OL et l’ancien de Manchester United a donc continué sur les bords du Rhône. Néanmoins, alors qu’une prolongation n’est toujours pas d’actualité, Memphis Depay pourrait s’en aller en janvier et ainsi rapporter quelques millions d’euros à Jean-Michel Aulas. Toujours intéressé, le FC Barcelone saisira-t-il cette opportunité pour enfin offrir Depay à Koeman ?

Les doutes du Barça

En janvier, la porte pourrait donc s’ouvrir pour Memphis Depay. Toutefois, ce n’est pas sûr qu’il pose ses valises au FC Barcelone. En effet, ce samedi, Sport vient jeter un gros froid sur la possible arrivée du Néerlandais en Catalogne, assurant que ce renfort serait plus loin de jamais actuellement. La raison ? Le Barça aurait certains doutes sur cette opération Depay, d’autant plus que le secteur offensif de Ronald Koeman est actuellement. Avec l’éclosion de Pedri, les belles performances de Braithwaite et les retours à venir de blessure de Dembélé et Fati, il n’y aurait pas forcément de place pour Memphis Depay. Pour autant, l’arrivée de l’attaquant de l’OL ne serait pas totalement écartée par le Barça, qui aurait cependant d’autres priorités pour janvier, comme l’arrivée d’un défenseur central.

Plusieurs obstacles pour l’arrivée de Depay