Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Séville, Milan... Un nouveau scénario envisagé pour Florian Thauvin ?

Publié le 26 décembre 2020 à 14h30 par Dan Marciano

En fin de contrat à la fin de la saison avec l’OM, Florian Thauvin n’a pas toujours pas prolongé son bail et pourrait quitter le club marseillais lors du prochain mercato hivernal. Pour aller où ? La piste Milan AC se serait refroidie, tandis que le FC Séville continuerait de suivre la situation du joueur.

La situation devient alarmante pour Florian Thauvin. Auteur d’une bonne première partie de saison en Ligue 1, l’ailier droit voit son contrat expirer à la fin de la saison et n’a toujours pas prolongé son bail avec l’OM. Interrogé sur la situation de l’international français en octobre dernier, Pablo Longoria rappelait la nécessité d'un accord. « Thauvin fait partie du patrimoine du club. C'est pour ça que ça serait dur de perdre un joueur important comme lui. Dans sa situation, il sera libre, c'est pour ça qu'on doit travailler tous ensemble, club, joueur, entourage, pour trouver la meilleure solution. Le football et la vie, c'est toujours trouver des solutions » avait indiqué le Head of football du club marseillais dans un entretien à Téléfoot la chaîne . Florian Thauvin a récemment confié que les discussions sur son avenir avaient été entamées, mais qu’aucun accord n’avait été encore trouvé. La situation du joueur demeure donc incertaine et un départ en 2021 devient de plus en plus probable.

Le FC Séville reste attentif

Interrogé il y a quelques jours sur la situation de Florian Thauvin, Jacques-Henri Eyraud avait exprimé le souhait de le conserver dans son équipe. « Ce sera une année importante dans la régénération de cet effectif. Ce sera une de nos priorités, c’est au cœur du projet sportif conçu par Pablo. Je souhaite que Florian continue comme un homme de base de cette équipe. Il a peut-être des aspirations personnelles, financières. Chacun comprendra que la période actuelle nous impose une rigueur extrême » a déclaré le président marseillais dans les colonnes de L’Equipe . Mais la situation contractuelle du joueur n’est pas passée inaperçue et plusieurs équipes se seraient positionnées dans ce dossier. Récemment, le média UEA Kick assurait que Florian Thauvin était sur les tablettes d’Al-Aïn, mais il aurait refusé l’offre du club émirati afin de poursuivre sa carrière en Europe. Et sur le Vieux Contient, le champion du monde continue de susciter des intérêts. Comme l’indique Estadio Deportivo , le directeur sportif du FC Séville, Monchi, continuerait de suivre la situation de l’international français. Le média ibérique explique que l’équipe andalouse pourrait passer à l’action afin de s’attacher les services de Thauvin, qui pourrait arriver libre en Espagne à la fin de la saison. L’occasion est grande pour la formation sévillane, qui a vu le Milan AC se retirer de la course.

Le Milan AC aurait d'autres priorités