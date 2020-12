Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Retournement de situation pour l'avenir de Marcelo !

Publié le 26 décembre 2020 à 14h45 par La rédaction

En grande difficulté au Real Madrid, Marcelo était annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, alors que la Juventus se serait renseignée sur sa situation. Toutefois, la situation financière du Real Madrid pourrait forcer les dirigeants madrilènes à revoir leurs plans, tout du moins pour le prochain mercato hivernal.

Arrivé au Real Madrid en 2006, Marcelo s'est au fil des années imposé comme l'une des figures les plus emblématiques du club madrilène. Toutefois, à 32 ans, le niveau de l'international brésilien semble sur le déclin au fil des mois, si bien que Ferland Mendy a pris sa place dans le onze de départ de Zinedine Zidane dans le couloir gauche. En fin de contrat en 2022, Marcelo serait désormais un poids dans le vestiaire, alors qu'il serait loin de faire l'unanimité chez ses coéquipiers. N'entrant plus dans les plans de Zinedine Zidane, les dirigeants madrilènes ont envisagé un départ du Brésilien ces derniers mois, mais pourraient toutefois revenir sur cette décision...

Pas de départ cet hiver pour Marcelo ?