Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grande révélation sur l’arrivée de Mauricio Pochettino !

Publié le 26 décembre 2020 à 14h00 par La rédaction

Alors que la nomination de Mauricio Pochettino à la tête du PSG est imminente, l'arrivée de technicien argentin serait en réalité planifiée depuis de longs mois par Leonardo en interne.

Quelques minutes après la victoire 4-0 du PSG contre Strasbourg ce mercredi, Thomas Tuchel aurait appris son licenciement de son poste d'entraineur du PSG, de la bouche de Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi. Un choix fort de la part de la direction parisienne, quelques mois après que l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund ait qualifié Paris pour une finale de Ligue des Champions historique. Le technicien allemand n'a toutefois pas été à la hauteur des attentes des dirigeants parisiens cette saison, et paie également probablement sa relation exécrable avec Leonardo. A peine licencié, son successeur avait annoncé dans la presse, puisque Mauricio Pochettino devrait être intronisé à la tête du PSG dans les prochains jours. Si Leonardo affirmait il y a quelques semaines qu'il n'avait « jamais appelé personne » et que « le club n'a jamais mis sur la table un autre entraîneur pour remplacer Tuchel », la réalité serait bien différente, alors que le directeur sportif brésilien aurait prévu la succession de Thomas Tuchel depuis plusieurs mois...

Leonardo en discussion avec Pochettino depuis plusieurs mois ?