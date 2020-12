Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG : Une offensive décisive en préparation pour David Alaba ?

Publié le 26 décembre 2020 à 18h30 par Amadou Diawara

Alors que Thiago Silva a quitté le PSG, Leonardo aurait identifié le profil de David Alaba pour renforcer le secteur défensif. En fin de contrat le 30 juin, l'international autrichien ne devrait pas quitter le Bayern au mois de janvier. Tandis qu'il serait prêt à répondre aux attentes de David Alaba, le Real Madrid serait aujourd'hui en pole position pour le récupérer à l'issue de la saison. De son côté, Manchester United aurait décidé de sortir de la course en raison des folles exigences du joueur.

En fin de contrat le 30 juin 2020 avec le PSG, Thiago Silva a étendu son bail de deux mois pour pouvoir finir la campagne de Ligue des Champions. Après la défaite parisienne face au Bayern (1-0, en finale de C1), O Monstro a fait ses valises et s'est engagé librement en faveur de Chelsea. Lors de la dernière fenêtre de transferts, Leonardo aurait tenté de lui trouver un remplaçant. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG aurait coché le nom de David Alaba, qui sera libre de tout contrat à l'issue de la saison. Toutefois, le Bayern aurait fermé la porte à un départ de son défenseur polyvalent autrichien l'été dernier. Malgré tout, le PSG serait toujours sur les traces de David Alaba, et il ne serait pas le seul. En concurrence avec le Real Madrid, et bien d'autres écuries européennes, Leonardo pourrait voir l'international autrichien lui passer sous le nez lors du prochain mercato estival.

Le Real Madrid en pole position pour David Alaba ?

D'après les indiscrétions de The Athletic , le Real Madrid mènerait la danse pour David Alaba. En effet, Zinedine Zidane serait prêt à répondre aux demandes salariales pharaoniques du pensionnaire du Bayern. Alors qu'un départ semblerait inévitable pour David Alaba, il ne devrait néanmoins pas bouger de Munich lors du prochain mercato hivernal. Une tendance qui arrange bien les affaires du Real Madrid, puisque la direction merengue n'aurait pas les moyens de payer des indemnités de transferts pour David Alaba. Zinedine Zidane et la Maison-Blanche devrait donc patienter calmement jusqu'au 1er juillet pour s'octroyer le défenseur de 28 ans en lui offrant le contrat XXL qu'il désire.

Manchester United aurait battu en retraite pour David Alaba