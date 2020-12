Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo définitivement distancé dans le dossier Alaba ?

Publié le 23 décembre 2020 à 1h45 par La rédaction

Alors que son départ du Bayern Munich à l'issue de son contrat ne semble plus faire aucun doute, David Alaba serait toujours dans le viseur de Leonardo. Toutefois, le directeur sportif brésilien pourrait être définitivement distancé, alors que la concurrence est rude.

Toujours à la recherche du successeur de Thiago Silva au sein de la défense du PSG, Leonardo souhaiterait profiter de la situation contractuelle de David Alaba pour frapper fort sur le mercato et enregistrer l'arrivée d'un nouveau cadre, et ce à moindre coût. Toutefois, la concurrence est rude pour le défenseur autrichien. S'il ne semble plus avoir aucun avenir au Bayern Munich après que la dernière offre des dirigeants bavarois ait été retirée par le président Herbert Hainer, David Alaba aura l'embarras du choix pour sa future destination. Outre le PSG, le défenseur de 28 ans serait dans le viseur du Real Madrid, de Liverpool, Chelsea, Manchester City, et désormais également de leur rival, Manchester United...

Manchester United passe à l'action pour Alaba !