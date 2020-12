Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole lâche une nouvelle bombe sur l'avenir de Neymar !

Publié le 26 décembre 2020 à 17h45 par H.G. mis à jour le 26 décembre 2020 à 18h19

Alors que Neymar arrivera au terme de son contrat au PSG le 30 juin 2022, le club de la capitale et l’international brésilien auraient réalisé une grande avancée dans l’optique d’une prolongation du contrat du joueur de 28 ans.

Arrivé à l’été 2017 au PSG, Neymar a mis du temps à s’acclimater à la vie parisienne. Mais après un départ avorté lors du mercato estival 2019 au cours duquel il souhaitait retourner au FC Barcelone, l’international brésilien est finalement tombé sous le charme de Paris, au point qu'il s’y sent désormais tel un poisson dans l’eau comme le10sport.com vous l’a révélé. Plus encore, Neymar est même désormais ouvert à la possibilité de prolonger son contrat au PSG, celui-ci expirant en juin 2022. Et justement, alors que nous vous annoncions en octobre qu’aucune offre n’avait encore été formulée par la direction parisienne, une avancée de taille aurait dernièrement eu lieu…

Un accord pour la prolongation de Neymar ?