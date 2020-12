Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'étau se resserre pour David Alaba

Publié le 24 décembre 2020 à 0h00 par A.C.

En fin de contrat avec le Bayern Munich, David Alaba devrait bientôt décider son avenir.

Considéré comme l’un des meilleurs latéraux gauche au monde, David Alaba s’est reconverti avec succès en défenseur central. Et cela n’enlève rien à son talent ! L’Autrichien a en effet été l’un des grands artisans de la Ligue des Champions remportée par le Bayern Munich... qu’il pourrait toutefois quitter à la fin de la saison ! Le club bavarois a en effet annoncé que les exigences d’Alaba sont trop importantes et a donc mis un terme aux négociations autour d’une prolongation de contrat. Cela n’a pas échappé au Paris Saint-Germain, où Thomas Tuchel avait déjà réclamé l’arrivée d’Alaba cet été. La concurrence est toutefois des plus féroces, puisque Manchester City, la Juventus, mais surtout le Real Madrid et le FC Barcelone, seraient également dans le coup.

Alaba a l’Europe à ses pieds