Mercato - ASSE : Claude Puel passe à l’offensive pour Islam Slimani !

Publié le 26 décembre 2020 à 15h45 par La rédaction

Sur le marché pour recruter un attaquant cet hiver, l’ASSE en pincerait pour Islam Slimani et l’intérêt serait d’ailleurs réciproque. Les discussions avec le buteur indésirable de Leicester dans l’esprit de Brendan Rodgers auraient déjà débutées.

Malgré des finances très restreintes, Claude Puel attendrait de sa direction qu’elle parvienne à lui dénicher un attaquant sur le marché des transferts cet hiver. Pour ce faire, l’ASSE explorerait plusieurs pistes dont celles menant à Bojan Krkic dont le contrat l’Impact Montréal arrivera à expiration à la fin du mois de décembre. L’Équipe révélait cependant vendredi que le Serbe serait intéressé lorsque l’ASSE se poserait de sérieuses questions quant à sa forme et ce qu’il pourrait réellement apporter au club au vu de l’échec de ses récentes expériences. Hormis l’ancienne pépite du FC Barcelone, l’AS Saint-Étienne se pencherait sur le dossier Islam Slimani d’après le quotidien sportif. Et l’intérêt des Verts pour l’attaquant de Leicester City serait bien réel.

Premiers contacts pour Slimani