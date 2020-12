Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Juninho préparerait un coup de balai légendaire !

Publié le 27 décembre 2020 à 7h15 par A.M.

Dans les prochains mois, l'Olympique Lyonnais sera probablement contraint de vendre plusieurs cadres. Ainsi, Houssem Aouar, Memphis Depay et Moussa Dembele pourraient tous partir.

Après une première partie de saison réussie, dans la foulée d'un mercato estival payant, l'Olympique Lyonnais sera à l'heure des choix. Plusieurs départs pourraient intervenir et Juninho devra gérer plusieurs dossiers chauds. Et pour cause, l'été dernier, l'OL n'a vendu que Bertrand Traoré, Martin Terrier et Amine Gouiri. Dans cette optique, trois joueurs sont particulièrement annoncés sur le départ, à savoir Houssem Aouar, Memphis Depay et Moussa Dembele. Mais Rudi Garcia espérait conserver le Néerlandais : « On a été pollué par le mercato estival, j'espère qu'on ne le sera pas par le mercato hivernal. Ce qui est certain c'est que Memphis est un joueur de classe mondiale et qu'on est beaucoup plus fort avec lui. Donc si on a des ambitions, il sera obligatoirement avec nous sur la seconde partie de saison . »

Trois gros noms sur le départ

Il faut dire que le contrat de Memphis Depay prend fin en juin prochain et le mercato d'hiver sera la dernière opportunité pour l'OL de récupérer une indemnité de transfert. Le FC Barcelone et le PSG sont ainsi à l'affût dans ce dossier. Le nom d'Houssem Aouar fait également partie des dossiers chauds. Un départ en janvier paraît peu probable, mais l'été prochain, il semble quasiment inévitable. Le PSG est également dans le coup, tout comme la Juventus et Arsenal. Enfin, Moussa Dembélé est aussi sur le départ. Il faut dire que l'avant-centre a perdu sa place de titulaire et n'est pas près de la retrouver puisque le trio Depay-Kadewere-Toko Ekambi fonctionnent à merveille.