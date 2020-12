Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tout dépendrait de Koeman pour ce gros renfort…

Publié le 27 décembre 2020 à 5h15 par T.M.

Depuis cet été, le nom de Georginio Wijnaldum est associé au FC Barcelone. Toutefois, cela serait grandement condition à l’avenir de Ronald Koeman en Catalogne.

Le 24 janvier prochain, le FC Barcelone entamera un nouveau chapitre de son histoire. En effet, les socios éliront le nouveau président et le successeur de Josep Maria Bartomeu sera connu. Qui sera donc l’heureux élu ? En fonction du gagnant, de nombreux dossiers chauds du Barça seront impactés. Les regards se tournent bien évidemment vers Lionel Messi, dont la prolongation dépendrait avant tout du futur président blaugrana. De même, le résultat de cette élection influencera l’avenir de Ronald Koeman, ce qui pourrait alors avoir des répercussions sur de futures arrivées du côté du Camp Nou.

Wijnaldum seulement avec Koeman ?