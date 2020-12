Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout n’est pas perdu pour cette piste estivale !

Publié le 27 décembre 2020 à 5h45 par Th.B.

Ne disposant d’aucune proposition de prolongation depuis que le Bayern Munich a retiré son offre, David Alaba pourrait se laisser convaincre par n’importe quel club en l’état selon la presse britannique. Une occasion en or pour le PSG.

L’été dernier, avant que Thiago Silva ne troque la tunique parisienne pour celle de Chelsea, le désormais ex-entraîneur du PSG Thomas Tuchel aurait réclamé à Leonardo le recrutement de David Alaba. Depuis, le nom du défenseur du Bayern Munich continue d’être lié au PSG, et à divers clubs semblant prêts à saisir l’opportunité, son contrat courant jusqu’en juin prochain avec le champion d’Europe. Le Bayern Munich, via son président Herbert Hainer et plus récemment son président du conseil d’administration Karl-Heinz Rummenigge, a fait savoir que l’offre de prolongation de contrat avait été retirée en raison des demandes trop excessives du clan Alaba. Qu’en est-il de la situation actuelle ?

Un nouveau club pour Alaba, toutes les portes restent ouvertes