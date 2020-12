Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman est prévenu pour ce dossier chaud !

Publié le 27 décembre 2020 à 4h00 par A.M.

Agent de Lautaro Martinez, Beto Yaqué assure que l'international argentin se sent bien à l'Inter Milan où il négocie actuellement une prolongation de contrat.

En quête d'un avant-centre depuis de longs mois afin d'assurer la succession de Luis Suarez, le FC Barcelone n'a toujours pas trouvé la perle rare. Et la situation est d'autant plus urgente que l'international uruguayen a rejoint l'Atlético de Madrid cet été. Le club blaugrana a longtemps érigé en priorité le recrutement de Lautaro Martinez. Incapable de lever sa clause libératoire fixée à 111M€ en début d'année, le Barça est encore moins en mesure de s'offrir l'attaquant de l'Inter Milan aujourd'hui compte tenu de l'impact de la crise sur ses finances. Quoi qu'il en soit, Beto Yaqué, agent de Lautaro Martinez, assure qu'il n'a aucune raison de quitter le club lombard.

«Lautaro Martinez est bien là où il est»