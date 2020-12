Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pini Zahavi pourrait réserver un mauvais tour à Leonardo !

Publié le 26 décembre 2020 à 16h00 par La rédaction

Alors que le PSG serait dans le coup pour récupérer David Alaba, Pini Zahavi, agent de l'Autrichien, pourrait toutefois réserver un mauvais tour à Leonardo, ciblant plutôt une arrivée loin du Parc des Princes.

Après avoir échoué sur de nombreux dossiers cet été, Leonardo est toujours à la recherche du successeur de Thiago Silva au sein de la défense centrale du PSG. En fin de contrat l'été prochain avec le Bayern Munich, David Alaba serait dans le viseur du directeur sportif brésilien depuis plusieurs semaines, alors que Karl-Heinz Rummenigge a récemment annoncé qu'il n'y avait plus de négociations entre l'entourage du défenseur autrichien et les dirigeants bavarois pour une prolongation de contrat : « Le Bayern a fait tout son possible pour prolonger le contrat de David Alaba. Nous lui avons présenté une offre très équitable, malgré la crise. Les derniers pourparlers ont eu lieu en octobre avec une date limite, mais l'offre n'a pas été acceptée et nous l'avons retirée. Je ne sais pas si d'autres pourparlers auront lieu » . Toutefois, si Leonardo surveillerait de près la situation de David Alaba, la concurrence s'annonce rude. Alors que le défenseur de 28 ans aurait une préférence pour l'Espagne, où le Real Madrid et le FC Barcelone l'auraient dans le viseur, son avenir pourrait aussi se dessiner en Premier League, alors que Manchester United et Manchester City auraient été en contact avec l'entourage de David Alaba en vue de le convaincre de signer un pré-contrat..

Zahavi a certaines priorité !