Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel, Pochettino… Leonardo avait tout prévu !

Publié le 27 décembre 2020 à 6h15 par Th.B.

Licencié par le PSG dans la nuit de mercredi à jeudi, Thomas Tuchel devrait être remplacé par Mauricio Pochettino. Un entraîneur que Leonardo et l’ensemble de la direction parisienne suivrait depuis un bon moment.

Juste après la large victoire du PSG face à Strasbourg, Thomas Tuchel a été convoqué par Leonardo sur les coups de 00h30 dans la nuit de mercredi à jeudi. C’est du moins l’information exclusive que le10sport.com vous a révélé. Au cours de cet entretien, l’entraîneur allemand a été licencié alors qui lui restait six mois sur son contrat. Pour le remplacer, le PSG aurait décidé de nommer Mauricio Pochettino pour les 2 prochaines années et demi. Pour l’entraîneur argentin, le club parisien aurait fait un vrai travail de fond.

Pochettino, l’homme recherché et étudié par le PSG