Foot - Mercato

Mercato : Juventus, Real Madrid, PSG… Le futur de Paul Pogba se précise !

Publié le 26 décembre 2020

Alors que Mino Raiola a dernièrement annoncé que l’aventure de Paul Pogba à Manchester United arrivait à son terme, plusieurs clubs ont été annoncés sur les traces de l’international français. Mais un seul d’entre-eux semble réellement être intéressé par la perspective d’attirer le Champion du monde 2018.

Quatre ans après son retour à Manchester United, Paul Pogba va prochainement quitter l’écurie anglaise. C’est du moins le souhait émis par son agent Mino Raiola il y a quelques semaines à l’occasion d’un entretien accordé au journal italien Tuttosport : « C’est terminé pour Paul Pogba à Manchester United. Il est malheureux, il ne peut plus s'exprimer comme il le voudrait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, il doit changer d'air et la meilleure solution selon moi serait qu'il parte au prochain mercato ». Le milieu de 27 ans promet donc d’être l’un des protagonistes de la prochaine fenêtre des transferts alors qu'il est sous contrat avec les Red Devils jusqu’en juin 2022. Et le moins que l’on puisse dire est que l’annonce de Mino Raiola a fait l’effet d’une bombe sur la planète football tant plusieurs clubs de premier plan se seraient alors penchés sur la situation de Paul Pogba. Ainsi, le Real Madrid, la Juventus et le PSG ont tous été dernièrement annoncés sur les traces du natif de Lagny-sur-Marne. Cependant, depuis plusieurs semaines, un club semble se détacher tout particulièrement dans la course à la signature du Tricolore, à savoir la Juventus.

La Juventus aimerait rapatrier Paul Pogba en janvier…

Les Bianconeri aimeraient rapatrier leur ancien joueur, qui a évolué en leurs rangs entre 2012 et 2016. Paul Pogba y retrouverait alors Andrea Pirlo, l’ancien milieu italien avec lequel il a longtemps fait équipe et qui est maintenant l’entraîneur de l’écurie piémontaise. Cette tendance est une nouvelle fois confirmée ce samedi par Eurosport UK , le média britannique expliquant que la Juventus souhaiterait grandement parvenir à boucler le retour de Paul Pogba dès cet hiver, consciente du fait que la concurrence pourrait être bien plus rude après cette fenêtre des transferts. Toutefois, la Vieille Dame ne serait pas prête à toutes les folies pour rapatrier son ancien milieu. De ce fait, réalisant les prétentions élevées de Manchester United, la Juventus souhaiterait boucler l’opération par le biais d’échanges de joueurs, à moins que les Red Devils n’acceptent de céder leur joueur contre une somme avoisinant 55M€. Eurosport UK juge cette option peu probable, mais pas impossible pour autant. En clair, le retour de Paul Pogba à la Juventus est encore loin d’être une réalité, et ce d’autant plus que son salaire pourrait poser problème aux champion en titre de Serie A, celui-ci étant proche des émoluments perçus par Cristiano Ronaldo. De quoi conduire les Bianconeri à devoir s’inquiéter d’un éventuel concurrent à même de surgir sur le dossier ?

… et la Vieille Dame semble avoir le champ libre !