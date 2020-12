Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Au Real Madrid, l'arrivée de Kylian Mbappé ne fait plus de doute !

Publié le 26 décembre 2020 à 16h30 par Dan Marciano

Le Real Madrid serait confiant à l’idée d’attirer Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG privilégierait d’ailleurs un départ vers la capitale espagnole et entretiendrait des contacts réguliers avec Zinédine Zidane.

Le prochain mercato estival promet d’être agité au PSG. Et pour cause, ses deux têtes de gondole, Kylian Mbappé et Neymar, arriveront à un an de la fin de leur contrat et plusieurs équipes pourraient se manifester auprès des dirigeants parisiens. Leonardo, qui a indiqué que la formation parisienne sera « la formation des cinq prochaines années », ne compte pas faciliter la tâche de ses concurrents et aurait pour projet de faire signer un nouveau contrat aux deux joueurs. Comme il l’a indiqué récemment au micro de RMC Sport , Neymar est heureux à Paris et semble enclin à prolonger son bail avec le PSG. Mais pour Kylian Mbappé, la tâche s'annonce plus délicate. Sous contrat avec la formation parisienne jusqu’en 2022, le champion du monde voudrait passer un cap dans sa carrière et ne resterait pas insensible aux appels venus de l’étranger.

Une offre du Real Madrid prévue cet été ?

Plusieurs équipes se seraient positionnées sur ce dossier et pourraient tenter de s’offrir Kylian Mbappé en 2021. D’autant que le joueur ne sera qu’à un an de la fin de son contrat lors du prochain mercato estival et le prix de son transfert ne devrait pas être exorbitant. OK Diario indique que si l’attaquant ne prolonge pas son contrat avec le PSG, alors il pourrait être vendu pour environ 120M€. Liverpool ferait partie des clubs intéressés, mais c’est bien le Real Madrid qui tiendrait la corde dans ce dossier. Le club espagnol suit Kylian Mbappé depuis de nombreuses années et entend bien passer à l’action lors du prochain mercato estival. Comme indiqué par OK Diario , Florentino Perez aurait bien l’intention de formuler une offre à l'été. Et les dirigeants espagnols seraient plutôt confiants sur ce dossier car ils seraient convaincus que l’ancien joueur de l’AS Monaco ne prolongera pas son contrat avec le PSG. Autrement dit, les responsables de la Casa Blanca ont l’intime conviction qu’ils accueilleront l’attaquant, soit en 2021 ou soit gratuitement en 2022. Le coup serait rude pour le club parisien, qui avait acheter Mbappé pour 180M€ en 2017.

Le clan Mbappé aurait gardé contact avec le Real Madrid