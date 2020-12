Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Départ, prolongation... Un énorme problème en interne à cause de Mbappé ?

Publié le 25 décembre 2020 à 22h30 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé est lié au PSG jusqu’en juin 2022, son avenir au sein du club de la capitale s’écrit toujours en pointillés à l’heure actuelle, et cela commencerait à poser un véritable problème en interne.

Arrivé au PSG à l’été 2017, Kylian Mbappé est désormais à la croisée des chemins au sein du club de la capitale. En effet, son contrat actuel expirera en juin 2022, et si la direction parisienne ne parvenait pas à le prolonger d’ici l’été prochain, elle pourrait n’avoir d’autres choix que de le vendre pour ne pas risquer de le voir partir gratuitement un an plus tard. Dans le même temps, il est fréquemment annoncé que le Real Madrid lorgne avec insistance sur l’international français afin de l’ériger en tête de gondole de son projet. Pour sa part, le PSG souhaiterait prolonger Kylian Mbappé, mais rien n’a encore été signé pour l’heure entre l’ancien joueur de l’AS Monaco et les pensionnaires du Parc des Princes.

Le cas Kylian Mbappé deviendrait « insupportable » au sein du PSG.