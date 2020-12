Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Une grosse opération se prépare pour Paul Pogba !

Publié le 26 décembre 2020 à 12h45 par La rédaction

Depuis que Mino Raiola a annoncé les envies de départ de Paul Pogba, le cas du Français agite l’Europe. Et la Juventus pourrait bien passer à la vitesse supérieure pour faire revenir le champion du monde.

L’avenir de Paul Pogba à Manchester United semble très incertain. Surtout depuis la déclaration de son agent, Mino Raiola : « Il faut parler clairement : Paul est malheureux à Manchester United » . Les grosses cylindrées européennes que sont le Real Madrid, la Juventus ou le PSG seraient alors sur les rangs pour s’attacher les services de Paul Pogba. Seulement, depuis quelques jours, la Juventus réfléchirait à plusieurs stratagèmes pour faire revenir le Français, pourquoi pas dès le mercato hivernal.

La Juventus voudrait Pogba en prêt... avec une baisse de salaire !