Mercato - PSG : Le Barça affiche une énorme crainte avec Messi à cause de Pochettino !

Publié le 26 décembre 2020 à 15h00 par D.M.

Comme annoncé par le 10 Sport, Mauricio Pochettino va prendre la succession de Thomas Tuchel sur le banc du PSG. Une nomination redoutée par les candidats à la présidence du FC Barcelone et qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur l’avenir de Lionel Messi.

La nouvelle a pris tout le monde de court. Bild a annoncé que le PSG avait pris la décision de se séparer de Thomas Tuchel, pourtant victorieux d’une rencontre face à Strasbourg ce mercredi (4-0). Comme indiqué par le 10 Sport, malgré l’excellent parcours européen du club la saison dernière, les hauts responsables qataris ne sont pas satisfaits par les derniers résultats obtenus. Par ailleurs, la relation entre le technicien allemand et Leonardo est loin d’être idéale. Autant de raisons qui ont poussé les dirigeants à mettre fin au contrat de Tuchel. Son départ n’a pas encore été officialisé par le PSG, mais il ne fait plus le moindre doute. Selon nos informations, Mauricio Pochettino va s’installer sur le banc parisien après la trêve et signer un bail de deux ans et demi avec son ancienne équipe. Une nomination qui pourrait avoir de grandes répercussions sur l’avenir de Lionel Messi.

Messi pourrait venir à Paris grâce à Pochettino