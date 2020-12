Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid prêt à plomber les plans de Pochettino pour le recrutement ?

Publié le 26 décembre 2020 à 23h30 par B.C.

Avec l’arrivée prochaine de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG, la piste Christian Eriksen devient encore plus crédible pour le club de la capitale, mais Leonardo pourrait se retrouver à la lutte avec le Real Madrid…

Malgré la victoire du PSG face à Strasbourg en milieu de semaine, Thomas Tuchel ne finira pas la saison sur le banc parisien. Comme vous l’a expliqué le10sport.com ce jeudi, le club de la capitale a décidé de se séparer de l’entraîneur allemand et de miser sur Mauricio Pochettino pour sa succession. L’Argentin va signer un contrat de deux ans et demi avec le PSG et espère d’ores et déjà injecter du sang neuf dans l’effectif. D’après nos informations exclusives, Dele Alli (Tottenham) est la grande priorité de Mauricio Pochettino, devançant ainsi Christian Eriksen sur sa short-list. Malgré tout, le milieu de l’Inter reste apprécié par l’ancien coach des Spurs , mais également par Leonardo qui surveille attentivement sa situation depuis de nombreuses semaines. Mais le PSG ne serait pas seul sur le coup…

Le Real Madrid ne perd pas de vue Eriksen