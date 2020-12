Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le départ d’un gros nom de Zidane serait acté en interne !

Publié le 26 décembre 2020 à 22h00 par B.C.

En difficulté au Real Madrid, Isco souhaiterait changer d’air. Si les prétendants ne se bousculent pas pour l’international espagnol, les joueurs de Zinedine Zidane seraient pourtant persuadés que le milieu partira durant le mois de janvier. Reste à savoir où…

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le Real Madrid, Isco ne devrait pas s’éterniser chez les Merengue. En effet, le joueur de 28 ans a vu son temps de jeu dégringoler au fil des mois, l’incitant à vouloir aller voir ailleurs afin d’avoir une chance de disputer l’Euro l’été prochain, information confirmée depuis par Francisco Alarcon, père d’Isco : « Pour l'instant, nous n'avons pas d'offres, mais Isco veut essayer une autre ligue. Rester à Madrid ne serait pas un problème », confiait-il dernièrement au micro de la Cadena SER . D’après la presse espagnole, le Real Madrid ne serait pas opposé à un départ du milieu de terrain qui permettrait de renflouer un peu plus les caisses après le dégraissage de l’été dernier. Les offres se font toutefois assez rares, mais cela n’empêcherait pas le vestiaire de Zinedine Zidane d’afficher une certitude pour le prochain mercato hivernal.

Les joueurs de Zidane anticipent déjà le départ d’Isco cet hiver