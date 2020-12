Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une décision tonitruante bientôt prise pour Antoine Griezmann ?

Publié le 26 décembre 2020 à 19h45 par B.C.

En difficulté au FC Barcelone, Antoine Griezmann est loin de faire l’unanimité en Catalogne. Ainsi, les prochaines élections présidentielles organisées le 24 janvier pourraient être décisives pour l’avenir de l’international français…

Depuis plusieurs mois, le FC Barcelone traverse une zone de turbulences. Economiquement, le club culé a vu sa situation se dégrader avec la crise du Covid-19, et sportivement, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Peu de joueurs sont épargnés par les critiques, et Antoine Griezmann a régulièrement été pris pour cible depuis son arrivée. Recruté pour 120M€ à l’été 2019, l’international français peine à répondre aux exigences. Cette saison, Griezmann n’a inscrit que 5 buts en 18 apparitions toutes compétitions confondues, et son avenir pourrait dépendre des prochaines élections présidentielles du club culé.

Griezmann sacrifié pour Haaland ?