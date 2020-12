Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Le message fort de Deschamps sur la situation d’Antoine Griezmann !

Publié le 18 décembre 2020 à 9h30 par T.M.

Au FC Barcelone, Antoine Griezmann vit toujours des moments compliqués. Ces derniers mois, pour le Français, les rassemblements de l’équipe de France lui ont donc permis de penser à autre chose comme l’a expliqué Didier Deschamps.

Depuis près d’un an et demi maintenant, Antoine Griezmann connait une situation délicate au FC Barcelone. Si cela va un peu mieux pour le Français, cela n’est toujours pas ça et la confiance lui manque toujours. Cela s’est d’ailleurs vérifié une nouvelle fois ce mercredi face à la Real Sociedad avec son énorme raté seul devant le but. Au Barça, Griezmann n’a toujours pas trouvé le déclic. Un cauchemar dont il arrive quelques fois à se libérer au moment des rassemblements en équipe France. Le champion du monde l’avait d’ailleurs fait savoir, Didier Deschamps sait comment l’utiliser, ce qui lui permet de montrer la réelle étendue de son talent. Un moyen donc de retrouver le sourire loin du FC Barcelone.

« Les Bleus sont une bouffée d’oxygène »