Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman déclare sa flamme à Lionel Messi !

Publié le 16 décembre 2020 à 14h00 par La rédaction

Alors que l’avenir de Lionel Messi à Barcelone est toujours incertain, son entraîneur, Ronald Koeman, a de nouveau loué l’implication de la star argentine.

Les différents candidats à la présidence de Barcelone ont tous un objectif en tête : garder Lionel Messi en Catalogne. À 33 ans, le sextuple Ballon d’Or dispute sa 17e saison sous le maillot Blaugrana et reste le maître à jouer de l’équipe dirigée par Ronald Koeman. Récemment évoqué du côté du PSG ou de Manchester City, le contrat de Lionel Messi prendra fin en juin prochain et l’état-major du FC Barcelone use de tous ses charmes pour tenter de garder l’Argentin au Barça, à commencer par son entraîneur.

« Nous n’aurons plus jamais de joueur qui donnera autant »