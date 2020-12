Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino pourrait déjà plomber une opération XXL de Leonardo !

Publié le 26 décembre 2020 à 20h45 par A.D.

Malgré les appels de Manchester City, Christian Eriksen voudrait poser ses valises au PSG en 2021. Sur le point de signer au PSG, Mauricio Pochettino pourrait faciliter l'arrivée de l'international danois. Toutefois, il ne devrait pas donner son feu vert pour un échange avec Leandro Paredes. En effet, le technicien argentin compterait conserver son compatriote au PSG.

Arrivé en janvier 2020 à l'Inter, Christian Eriksen devrait prendre le large après seulement un an passé à Milan. En grande difficulté dans le club transalpin, le milieu offensif de 28 ans voudrait changer de cap au plus vite et ne devrait pas être retenu par Antonio Conte, le coach des Nerazzurri . Conscient de la situation de Christian Eriksen, Leonardo songerait à l'attirer au PSG depuis le dernier mercato estival. Et bien qu'il préfère recruter Dele Alli - comme Le10Sport vous l'a révélé en exclusivité - Mauricio Pochettino pourrait venir en aide au directeur sportif parisien sur ce dossier. Toutefois, le coach argentin ne serait pas favorable à un échange avec Leandro Paredes.

Pochettino serait contre un échange Paredes-Eriksen