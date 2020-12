Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo face à une concurrence colossale pour Dybala !

Publié le 27 décembre 2020 à 17h45 par D.M.

Selon la presse italienne, Mauricio Pochettino aurait réclamé le recrutement de Paulo Dybala. Mais le PSG n’est pas le seul club à suivre la situation du joueur turinois.

La nouvelle a énormément surpris. Bild a annoncé ce jeudi que Thomas Tuchel allait quitter son poste d’entraîneur du PSG. Le technicien allemand a appris son départ de la bouche de Leonardo seulement quelques minutes après la victoire de son équipe face à Strasbourg ce mercredi (4-0). Les dirigeants parisiens ont déjà réglé la question de sa succession puisque selon nos informations, Mauricio Pochettino devrait signer un contrat de deux ans et demi avec le club de la capitale. Alors que son arrivée n’a toujours pas été officialisée, le technicien argentin aurait déjà commencé à se pencher sur les prochaines sessions de transferts du PSG.

Dybala sur les tablettes de nombreux clubs européens