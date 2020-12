Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opération colossale de Leonardo en préparation ? La réponse !

Publié le 27 décembre 2020 à 16h15 par A.C.

Le mercato hivernal approche à grands pas, mais Leonardo semble avoir d’autres occupations au Paris Saint-Germain.

Dans seulement quelques jours, le mercato ouvrira ses portes... et ça promet d’être animé ! La presse italienne évoque depuis plusieurs mois déjà un intérêt prononcé du Paris Saint-Germain pour Christian Eriksen, que Leonardo avait déjà approché cet été. Le Danois va quitter l’Inter après seulement un an passé en Serie A et la piste la plus chaude, parle d’un échange de prêts avec Leandro Paredes. Ce dernier plait énormément à Antonio Conte, qui souhaitait déjà le recruter lorsqu’il était à Chelsea.

Leonardo n’aurait pas encore bougé pour Eriksen-Paredes