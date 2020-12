Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo serait passé à l’action pour le premier renfort de l’hiver !

Publié le 27 décembre 2020 à 8h15 par B.C.

Dans le viseur du PSG depuis plusieurs mois, Christian Eriksen devrait quitter l’Inter cet hiver. Et Leonardo se serait déjà entretenu avec les Nerazzurri ces derniers jours…

Sauf énorme surprise, Christian Eriksen ne sera plus un joueur de l’Inter Milan dans les prochaines semaines. Le Danois n’est pas parvenu à s’imposer sous les ordres d’Antonio Conte depuis son arrivée l’hiver dernier, et son départ fait aujourd'hui peu de doutes comme l'atteste la dernière sortie de Giuseppe Marotta, directeur général de l’Inter : « Oui, je peux confirmer que Christian Eriksen est sur la liste des transferts. Il partira en janvier. Il ne fonctionne pas avec nos plans et il a eu des difficultés ici à l'Inter. Je pense qu’il est juste que Christian parte pour trouver plus d’espace. » Reste donc à connaître l’identité de son prochain club. Déjà sur ses traces l’an dernier, le PSG resterait à l’affût, et l’arrivée prochaine de Mauricio Pochettino sur le banc de touche place le club de la capitale en position de favori, même si le 10 Sport vous a révélé ce samedi que Dele Alli était la priorité de l’ancien coach des Spurs pour cet hiver. Mais cela n’empêcherait pas Leonardo de s’activer dans le dossier Eriksen.

Le PSG aurait déjà discuté avec l’Inter pour Eriksen