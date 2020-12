Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un indice de taille pour cette opération XXL de Leonardo ?

Publié le 27 décembre 2020 à 13h45 par A.C.

Le mercato hivernal pourrait être animé pour le Paris Saint-Germain, puisque Leonardo préparerait un gros coup.

L’Italie ne réussit décidément pas à Christian Eriksen. L’ancien maitre à jouer de Tottenham est dans l’impasse à l’Inter, où Antonio Conte ne compte plus sur lui. Ainsi, un départ semble inévitable et Leonardo a flairé le bon coup. Le Paris Saint-Germain semble en effet être l’un des grands favoris dans la course à Eriksen, qui aurait également été proposé en Premier League et notamment à Arsenal. Mais la presse italienne parle depuis plusieurs mois déjà d’un échange en préparation, entre Leandro Paredes du PSG et Eriksen.

Un simple prêt pour Christian Eriksen ?