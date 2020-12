Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Aouar, Depay... Cette énorme menace qui se dessine !

Publié le 27 décembre 2020 à 14h45 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain lorgnent du côté de l’Olympique Lyonnais... mais ils ne sont pas seuls !

Capitaine de l’Olympique Lyonnais et grande star de l’effectif, Memphis Depay est en fin de contrat. Cet été déjà, il a été tout proche de rejoindre Ronald Koeman au FC Barcelone et pour l’instant une prolongation semble encore loin. Leonardo aurait flairé le bon coup, puisque France Football a expliqué que lors du dernier mercato il avait tenté de l’attirer au Paris Saint-Germain. Son coéquipier Houssem Aouar n’est pas en fin de contrat, mais comme Depay il intéresse lui aussi les plus grands, comme le PSG ou Arsenal.

La Juve a tout prévu pour Aouar et Depay