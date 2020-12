Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi prêt à rejoindre Pochettino au PSG ? La réponse !

Publié le 28 décembre 2020 à 4h30 par T.M.

Avec la future nomination de Mauricio Pochettino, le PSG pourrait avoir un atout de taille pour convaincre Lionel Messi. L’avenir de La Pulga s’écrirait-il donc au Parc des Princes ? Réponse.

Un grand changement se prépare au PSG. Alors qu’il ne manquerait plus que quelques détails avant l’officialisation, Thomas Tuchel a été remercié par le club de la capitale et c’est Mauricio Pochettino qui prendre place sur le banc de touche. Avec l’Argentin, le PSG va donc entamer un nouveau chapitre et cela pourrait changer plusieurs choses concernant le mercato. Alors que les arrivées de Dele Alli et Christian Eriksen pourraient devenir plus faciles, il en serait de même pour celle de Lionel Messi. En effet, les deux compatriotes partagent de nombreux points communs et il entretiendrait même une relation très forte. De quoi faire la différence pour le PSG dans ce dossier Messi ?

C’est encore loin d’être fait !