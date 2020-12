Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas a une belle ouverture avec un attaquant !

Publié le 28 décembre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

En quête d’un nouveau profil au poste de buteur comme André Villas-Boas l’a déjà annoncé, l’OM devrait se voir proposer les services de l’ancien Bordelais Diego Rolan.

Le 3 décembre dernier, en conférence de presse, André Villas-Boas avait lâché une énorme confidence sur Luis Henrique, recruté l’été dernier à l’OM pour 8M€ : « On a manqué un neuf de référence, on s'est raté car Luis (Henrique) ne va pas être ce joueur pour jouer dans cette position. On a fait une erreur. On va peut-être faire quelque chose en janvier pour régler ça », expliquait l’entraîneur portugais, qui affichait donc son envie de recruter un nouveau buteur à l’OM cet hiver. Et il semble déjà avoir été entendu…

Diego Rolan prêt à aller à l’OM ?

Comme l’a révélé Foot Mercato, Diego Rolan (27 ans) envisagerait de quitter le Deportivo La Corogne lors du mercato de janvier, et l’ancien buteur uruguayen des Girondins de Bordeaux voudrait proposer ses services à plusieurs écuries françaises, dont l’OM ! Reste à savoir si la direction du club phocéen donnera suite, ou non, à la piste Diego Rolan.