Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un dilemme cornélien pour Messi ?

Publié le 27 décembre 2020 à 6h30 par Th.B.

Entre Neymar et Pep Guardiola, le coeur de Lionel Messi pourrait balancer. D’autant que Manchester City compterait bien approcher la star du FC Barcelone dans les prochains jours.

Avant même que le mercato hivernal n’ouvre ses portes et que Lionel Messi soit dans la possibilité de discuter avec les clubs intéressés par ses services en marge de la session estivale des transferts, le PSG a mis les pieds dans le plat pour le capitaine du FC Barcelone. Via Neymar, le club de la capitale s’est positionné comme une potentielle destination pour l’Argentin. Leandro Paredes et Marquinhos ont imité la star du PSG, laissant Manchester City un peu en retrait dans la course à la signature de Messi. Mais le club anglais ne compterait pas rester les bras croisés dans cette opération.

Des discussions en janvier avec Manchester City ?