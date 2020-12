Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Slimani, Bojan… Puel prépare un joli coup en attaque !

Publié le 27 décembre 2020 à 5h30 par T.M.

Après avoir manqué le coche avec M’Baye Niang, l’ASSE est toujours en quête d’un attaquant. Et durant le mois de janvier, Claude Puel pourrait bien réaliser un joli coup.

Ces derniers mois, l’ASSE s’est séparée de Robert Beric et Loïs Diony, se retrouvant sans réelle option au poste d’avant-centre. Alors que Charles Abi est encore un peu léger comme 9, les Verts se sont démenés pour recruter M’Baye Niang lors du dernier mercato. Ce feuilleton a fait énormément parler dans le Forez et alors que l’affaire semblait bien embarquée, l’ASSE a fini par lâcher l’affaire à cause de différents problèmes d’agents. Niang est donc resté à Rennes et les Verts n’ont pas trouvé d’attaquant. Depuis le début de la saison, Claude Puel doit donc bricoler pour son attaque, mais cela pourrait s’arrêter à l’occasion du mercato hivernal de janvier.

Un attaquant pour l’ASSE !