Mercato - PSG : Vers une annonce retentissante de Messi ? La réponse !

Près de trois mois après son interview pour annoncer sa décision de rester au FC Barcelone afin de ne pas attaquer le club en justice, Lionel Messi s'est récemment de nouveau entretenu à la presse espagnole, alors qu'une interview avec la Pulga sera diffusée sur la Sexta ce dimanche soir. Toutefois, l'Argentin pourrait laisser planer le doute concernant son futur...

Dans désormais moins d'une semaine, Lionel Messi sera libre de négocier un précontrat avec le club qu'il souhaite en vue d'y signer lors du prochain mercato estival. Libre de tout contrat l'été prochain, l'attaquant du FC Barcelone n'a en effet toujours pas prolongé son contrat malgré le départ de Josep Maria Bartomeu, et souhaiterait attendre de découvrir qui sera le nouveau visage du FC Barcelone. Alors que les élections présidentielles du club culé auront lieu le 24 janvier prochain, la prolongation de Lionel Messi est au cœur du projet de la majorité des candidats, qui comptent bien faire tout leur possible pour convaincre la Pulga de poursuivre l'aventure en Catalogne, et ce malgré les nombreux appels du pied de Neymar pour le rejoindre au PSG, ainsi que l'intérêt de la part de Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi. Reste à savoir si la probable arrivée de Mauricio Pochettino au PSG pourrait convaincre Lionel Messi de quitter le FC Barcelone. Toutefois, la Pulga ne semble pas avoir pris de décision pour le moment, et l'interview accordée à La Sexta et diffusée ce soir ne devrait pas nous éclaircir...

