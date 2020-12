Mercato - PSG : C'est définitivement bouclé pour Pochettino !

Foot - Mercato - PSG

Pour la succession de Thomas Tuchel, Leonardo a décidé de se tourner vers Mauricio Pochettino. Le directeur sportif du PSG aurait déjà finalisé ce dossier, puisque l'Argentin viendrait de signer son contrat.

Après le dernier match de l'année du PSG, Leonardo a remercié Thomas Tuchel. Pour remplacer le coach allemand, le directeur sportif du PSG a décidé de miser sur Mauricio Pochettino. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité le 24 décembre, les hautes sphères parisiennes ont trouvé un accord avec l'ancien de Tottenham pour un engagement de deux ans et demi. Et le contrat serait à présent signé.

Selon les informations de Fabrizio Romano, divulguées sur son compte Twitter ce dimanche soir, le PSG a totalement bouclé le dossier Pochettino. En effet, Mauricio Pochettino aurait trouvé un accord contractuel avec le club de la capitale - comme Le10Sport vous l'avait déjà annoncé - mais ce ne serait pas tout. A en croire le journaliste de italien, les derniers détails pour Mauricio Pochettino seraient désormais réglés et les papiers seraient signés. Il ne resterait donc plus qu'à attendre l'annonce officielle du PSG.

Thomas Tuchel has reached an agreement with PSG to leave the club immediatly, as @cfbayern reported. It will cost around €6m to Nasser Al Khelaifi.More: Mauricio Pochettino has already agreed his contract as new PSG manager. Details sorted. Paperworks signed.Here we go