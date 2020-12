Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino fait déjà l'unanimité !

Publié le 28 décembre 2020 à 4h15 par A.M.

Anciens joueurs du PSG, Lionel Letizi et Didier Domi ont côtoyé Mauricio Pochettino durant leurs carrières et ils estiment que c'est l'Argentin possède le profil parfait pour entraîner le PSG.

Bien que rien ne soit officiel pour le moment, Mauricio Pochettino sera l'entraîneur du PSG dans les prochains jours. Un choix validé par Lionel Letizi qui a évolué aux côtés de l'Argentin au PSG. « C'était le relais de Luis ( NDLR : Fernandez ). Aujourd'hui, il a le profil pour le PSG où il a gardé une belle image. Il a un vrai projet de jeu et partout où il est passé, ses équipes jouaient bien au ballon. Ses résultats lui apportent de la légitimité », confie l'ancien portier du club de la capitale dans les colonnes du Parisien .

«Il a tout pour réussir»