Mercato - PSG : Premier malaise à l’horizon entre Leonardo et Pochettino ?

Publié le 28 décembre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que les hautes instances du PSG ont finalement opter pour Mauricio Pochettino afin d’assurer la succession de Thomas Tuchel, Leonardo penchant quant à lui davantage vers Massimiliano Allegri. Un souci pour leur future cohabitation ?

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe lorsqu’elle est sortie le 24 décembre, en fin de matinée : le PSG a signifié la veille au soir à Thomas Tuchel qu’il était limogé. Les récentes critiques de l’entraîneur allemand à l’encontre du club de la capitale, en plus de ses relations conflictuelles avec Leonardo depuis plusieurs mois, ont donc finalement eu raison de sa présence au PSG. Et que réserve désormais la cohabitation entre le directeur sportif parisien et Mauricio Pochettino ?

Pochettino, pas le choix de Leonardo…

Comme l’a indiqué Le Parisien, l’ancien entraîneur de Tottenham n’était pas le premier choix de Leonardo, et ce sont les hautes instances du PSG au Qatar qui ont décidé de l’arrivée de Mauricio Pochettino. De son côté, le directeur sportif brésilien avait fait depuis le départ de Massimiliano Allegri son option privilégiée depuis bien longtemps, et reste donc à savoir si le tempérament de Leonardo sera compatible avec celui de Pochettino, ou si les rapports sont aussi tendus qu’avec Thomas Tuchel…