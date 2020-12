Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Massimiliano Allegri était loin de faire l’unanimité en interne !

Publié le 25 décembre 2020 à 21h00 par T.M.

Alors que Mauricio Pochettino devrait être le prochain entraîneur du PSG, le nom de Massimiliano Allegri est également revenu avec insistance dans la capitale. L’Italien qui n’était toutefois pas très attendu dans le vestiaire parisien.

Une nouvelle ère va débuter au PSG. Avant même la fin du contrat de Thomas Tuchel, qui expirait en juin prochain, le club de la capitale aurait décidé de se séparer de l’Allemand. Si rien n’a encore été officialisé, le divorce aurait été acté en coulisse et la succession de Tuchel aurait également été réglée. En effet, c’est Mauricio Pochettino, ancien joueur du PSG et libre depuis son départ de Tottenham, qui devrait prendre place sur le banc du Parc des Princes avec à la clé un contrat de deux ans et demi selon les informations du 10 Sport. Alors que les noms de Massimiliano Allegri ou encore Thiago Motta étaient évoqués, c’est donc Pochettino qui aurait été choisi.

Un changement inutile ?